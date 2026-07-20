Summerville ha detto sì alla Roma, abbassando le sue pretese economiche. L'olandese, che avrebbe sperato di restare in Premier ma ha avuto offerte da Arabia e Turchia, è stato convinto non solo dal progetto tecnico ma anche da un amico. Il suo nome è Donyell Malen, compagno di Nazionale e non solo. L'attaccante giallorosso lo ha sentito spesso in questi giorni e in realtà aveva parlato con Summerville già ai tempi del ritiro del Mondiale. La crescita esponenziale di Malen d'altronde era sotto gli occhi di tutti: "In serie A e con Gasp puoi segnare tanti gol. E poi ci sono io...", il succo del discorso aggiungendo le lodi a una piazza, una città e una tifoseria uniche al mondo. Lo stesso Gasperini avrebbe avuto più di un contatto con Summerville che a Roma spera di ripercorrere le impronte di Lookman a Bergamo. Anche il nigeriano, infatti, arrivava dalla Premier con bottini di gol decisamente miseri. In Italia è diventato un top player tanto da sfiorare prima Psg e Inter per poi andare all'Atletico Madrid.