Donyell ha pressato molto sin dal ritiro del Mondiale. Con Gasp l'olandese del West Ham può fare il salto definitivo
Gasperini: "Sul FFP sono cambiate le informazioni. Speriamo di risolvere in fretta"
Summerville ha detto sì alla Roma, abbassando le sue pretese economiche. L'olandese, che avrebbe sperato di restare in Premier ma ha avuto offerte da Arabia e Turchia, è stato convinto non solo dal progetto tecnico ma anche da un amico. Il suo nome è Donyell Malen, compagno di Nazionale e non solo. L'attaccante giallorosso lo ha sentito spesso in questi giorni e in realtà aveva parlato con Summerville già ai tempi del ritiro del Mondiale. La crescita esponenziale di Malen d'altronde era sotto gli occhi di tutti: "In serie A e con Gasp puoi segnare tanti gol. E poi ci sono io...", il succo del discorso aggiungendo le lodi a una piazza, una città e una tifoseria uniche al mondo. Lo stesso Gasperini avrebbe avuto più di un contatto con Summerville che a Roma spera di ripercorrere le impronte di Lookman a Bergamo. Anche il nigeriano, infatti, arrivava dalla Premier con bottini di gol decisamente miseri. In Italia è diventato un top player tanto da sfiorare prima Psg e Inter per poi andare all'Atletico Madrid.
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