Rissa da Far West, anche se siamo all’estremo Est, ma sempre di America si tratta. Il “cattivo” è Leandro Paredes che perde la testa come in un saloon e aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi dopo il fischio finale come scrive Gazzetta.it. L'ex romanista si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Però non sono chiare la dinamica e la causa del fattaccio. Paredes ha davvero perso la testa? Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez, argentino, racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po’ e dicendo che, senza Messi, addio Mondiale. Più o meno. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze. Però quello che si vede è l’argentino che affronta furibondo Eric Garcia, lo spinge e, non contento, gli si avvicina sferrando un colpo, forse un pugno, che non va a segno in pieno ma scuote il volto dello spagnolo. A questo punto arriva da dietro Gavi che si mette in mezzo ma è travolto dalla furia di Paredes e anche da Thiago Almada che poi però, rendendosi conto della situazione, prova a calmare l’ex Juve e Roma che si avventa su Gavi che è a terra. I due vengono separati e allontanati. Il tutto a un metro dall’arbitro che immediatamente sventola il cartellino all’argentino.