In nottata il West Ham ha risposto negativamente alla seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano. I Friedkin avevano dato l'ok per aumentare la prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, ma ancora non ci siamo. Il West Ham continua a chiedere 50 milioni, ma la partita non è affatto chiusa. Il club giallorosso infatti sta pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi per arrivare alla cifra richieste. Sono ore decisive per l'olandese che ha detto sì alla Roma: dentro o fuori entro 24-48 ore. Se il West Ham non accetterà si virerà su altro.