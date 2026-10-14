La Roma è arrivata all'Olimpico: cori e fumogeni prima della sfida con il Real Madrid

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DIFESA

GOLLINI 5: Una serata che meriterebbe la colonna sonora dei Carmina Burana più che un brano rap. Nessun pericolo fino al gol di Mbappé su cui poteva davvero poco. Reattivo su altri due tentativi del francese nella ripresa, meno preciso sul tap in vincente di Espì. Poi ne becca altri due senza fare nulla. Peccato, era stato praticamente perfetto per 80 minuti.

MANCINI 6,5: Nel primo tempo gioca vicino a Mourinho. E vuole dimostrare al maestro che, anche grazie a lui, è diventato un difensore da Champions. Mantiene bene la posizione stavolta azzardando meno in fase di spinta. Sfortunato, ma poteva farci davvero poco, sul tiro di Mbappé. Mette tutto il resto nei tentativi di assalto prendendosi anche il giallo per frenare il francese lanciato a rete. (63’ Balerdi 5: a caccia di palloni che tenta di strappare prima che arrivino nella zona di pericolo. Ne cattura un bel po’ ma non è attento sul colpo di testa di Endrick e compagni, Male stavolta)

NDICKA 6,5: Stavolta l’identikit di chi pedinare è decisamente arduo, roba da Joh Wick. Evan non si spaventa e va a giocare d’anticipo su quel fenomeno di Mbappé. E quando il francese trova il varco non è certo colpa dell’ivoriano. Nella ripresa Ndicka diventa più di un marcatore arcigno, andando a far valere la personalità anche a ridosso dell’area del Real. Crolla pure lui nel finale.

HERMOSO 5,5: Sente odore di corrida e dopo 4 minuti costringe Courtois a rispolverare tutta la classe che aveva nel baule. Poi però legge male un rimbalzo del pallone e spalanca la porta del pareggio a Mbappè. E contro questi campioni non puoi permettertelo. Si riprende col passare dei minuti tornato a battagliare e a offrire anche soluzioni in costruzione. (81’ Koulierakis 5: entra e la Roma ne becca tre soffrendo oltremodo gli attacchi del Real. Cambio sballato)

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