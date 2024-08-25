Crisi per la Roma che non vede brillare le stelle Dovbyk, Soulé e Dybala. Malissimo Paredes. Si salvano solo Baldanzi e Shomurodov, pensa un po'...
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SVILAR 6
Ci mette sempre la mano, anche quando ti aspetteresti serate tranquille. Bravo e fortunato quando devia il tiro di Fazzini che poi Colombo non è bravo a sfruttare. Non può nulla quando Gyasi gli si presenta sotto casa per la seconda volta in mezz’ora. All'ultimo secondo prova pure a segnare.
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