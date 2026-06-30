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Friedkin blinda Svilar

Svilar non si muove. Il portiere giallorosso è uno degli inamovibili della squadra. E lo sarà ancora per parecchio tempo. Oggi è arrivata la notizia di un interesse concreto della Juventus: i bianconeri avrebbero messo Mile in cima alla lista dei desideri. Desideri, appunto. Perché i Friedkin hanno le idee chiare: non vogliono privarsi del belga. Sul tavolo si ipotizzava una possibile offerta da 40 milioni per il giocatore. Ma la Juve - come appreso dalla redazione di Forzaroma.info - si sarebbe spinta anche oltre: più di 42 milioni, con annessi bonus che si avvicinano ai famosi 50 milioni, cifra che avrebbe potuto far vacillare la Roma. Ma il club giallorosso non vuole cederlo. I Friedkin hanno deciso di alzare il muro anche su Niccolò Pisilli per il quale nei giorni scorsi era stata rifiutata un'offerta del Como, mentre oggi il 'no' è arrivato per il Porto allenato da Farioli. La squadra portoghese era pronta a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro ma il centrocampista per volere di Gasperini rimarrà nella Capitale.

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