Stangata della Uefa nei confronti della Juventus che ha ufficializzato l'accordo di settlement agreement con i bianconeri dopo le violazioni dei parametri del Fair Play Finanziario riscontrate nei controlli economici. Il club bianconero è stato sanzionato per non aver rispettato la Football Earnings Rule, la normativa che stabilisce un tetto massimo alle perdite complessive nell'arco del triennio di riferimento. La decisione è stata presa dalla Prima Camera del Club Financial Control Body della UEFA al termine delle verifiche sui bilanci, con una sanzione economica che potrà arrivare fino a 20 milioni di euro. In una nota ufficiale, la Juventus ha sottolineato che «"l potenziale pagamento di ulteriori importi “conditional”, pari al massimo a 14 milioni di euro, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l’esercizio in corso e per i prossimi 2 esercizi. La società stima – allo stato attuale – di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro". I controlli hanno riguardato gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, esaminati per la prima volta considerando l'intero periodo di tre anni.