Non solo Mile Svilar. I Friedkin hanno deciso di alzare il muro anche su Niccolò Pisilli per il quale nei giorni scorsi era stata rifiutata un'offerta del Como, mentre oggi il 'no' è arrivato per il Porto allenato da Farioli. La squadra portoghese era pronta a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro ma il centrocampista per volere di Gasperini rimarrà nella Capitale. Due i motivi principali: il primo di natura tecnica, Gasp non se ne vuole privare e ha intenzione di dargli ancora più spazio dell'anno scorso. Il secondo, invece, è strettamente legato alle liste Uefa per la prossima Champions che impongono di inserire giocatori nati e cresciuti nel vivaio del club. Nic il 13 luglio risponderà presente al raduno ed è già pronto per iniziare una nuova stagione in giallorosso.