Rischia di saltare all'ultimo minuto anche la cessione di Alessandro Romano. Il centrocampista che aveva svolto le visite mediche col Cagliari, ma ci sono stati dei problemi sulla formula del trasferimento, secondo quanto appreso dalla redazione di Forzaroma.info. La Roma non ha accettato determinate condizioni imposte dai sardi e ha deciso di bloccare il centrocampista per il quale aveva già concesso uno sconto. La trattativa sarebbe dovuta concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni più 1,5 di bonus ma non è mai stata definita al 100%. Romano verrà convocato per il ritiro e rimane sul mercato. Su di lui c'è il Palermo oltre al Sassuolo che aveva già provato in extremis a soffiare il giocatore ai giallorossi. Salta un'altra cessione per i giallorossi che oggi hanno detto 'no' alle offerte arrivate per Svilar (Juventus) e Pisilli (Porto).