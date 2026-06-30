Il colloquio tra i tre potrebbe esserci già domani
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La Roma ha deciso di non cedere nessun big e da domani partirà il calciomercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport domani molto probabilmente ci sarà un confronto tra Gasperini, Ryan Friedkin e D'Amico per stabilire il piano per il mercato. La proprietà americana dovrà stanziare il budget per le trattative, il primo obiettivo rimane Greenwood ma la prima offerta ufficiale ancora non è stata inviata. Nella giornata di oggi il club giallorosso ha detto 'n0' alle offerte arrivate per Pisilli e Svilar.
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