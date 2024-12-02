Gli errori dell’ucraino sotto porta pesano tanto in una partita sfortunata. Male anche il turco e Mancini mentre si è rivisto a tratti il vero Hummels.
SVILAR 6
Contro l’Atalanta sono pochissimi i portieri che possono portare a casa la pellaccia. Mile ci prova indovinando ogni uscita e ogni respiro pericoloso in area piccola nel primo tempo. Nella ripresa, come è già capitato peraltro, è il fuoco amico a far cadere le buone intenzioni di clean sheet.
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