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SVILAR 6

Contro l’Atalanta sono pochissimi i portieri che possono portare a casa la pellaccia. Mile ci prova indovinando ogni uscita e ogni respiro pericoloso in area piccola nel primo tempo. Nella ripresa, come è già capitato peraltro, è il fuoco amico a far cadere le buone intenzioni di clean sheet.

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