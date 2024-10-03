Una Roma da pianto perde in Svezia. Si salva solo Svilar. Prove imbarazzanti dei due argentini e dell’arabo. Malissimo anche Shomurodov e Angelino.
SVILAR 7
Doveva essere una fresca serata di riposo. Invece arrivano tre pericoli in meno di venti minuti che il serbo respinge prontamente e quasi con sorpresa. Ancora meglio al 40’ quando si distende velocemente a terra per evitare la palla insidiosa di Zeneli. Chiedergli anche di parare il rigore sembra quasi offensivo.
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