Una Roma da pianto perde in Svezia. Si salva solo Svilar. Prove imbarazzanti dei due argentini e dell’arabo. Malissimo anche Shomurodov e Angelino.

Francesco Balzani

SVILAR 7

Doveva essere una fresca serata di riposo. Invece arrivano tre pericoli in meno di venti minuti che il serbo respinge prontamente e quasi con sorpresa. Ancora meglio al 40’ quando si distende velocemente a terra per evitare la palla insidiosa di Zeneli. Chiedergli anche di parare il rigore sembra quasi offensivo.

Saud Abdulhamid IF Elfsborg v AS Roma - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti