La delusione per aver saltato il Mondiale difficilmente passerà in poco tempo. Ma Wesley è uno abituato a non buttarsi mai a terra, ci riproverà tra quattro anni mentre ora è concentrato solamente sulla Roma. Ha deciso di trascorrere la prima parte delle vacanze in Italia e ieri si è riaffacciato dalle parti di Trigoria per svolgere terapie. La road map è segnata: nella prima settimana di luglio inizierà pian piano ad aumentare i carichi di lavoro e vuole essere a disposizione di Gasperini per il 13 luglio, giorno del raduno. Il brasiliano si è messo fin da subito al lavoro e appena tornato nella Capitale ha anche svolto ulteriori strumentali che hanno confermato la lesione all'adduttore della coscia sinistra. Esclusi interessamenti al ginocchio o problemi più gravi. Tempi di recupero di un mese e una voglia matta di esserci fin da subito. Rispetto all'anno scorso potrà essere subito a disposizione di Gasperini che nel giro di un anno lo ha trasformato in uno degli esterni di sinistra migliori d'Italia e non solo. Dall'altra parte la Roma cercherà un titolare, ma Wesley rimane una certezza.