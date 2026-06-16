Difficile se non impossibile immaginare Summerville con la maglia della Roma il prossimo anno. La stella olandese ha iniziato il Mondiale col botto segnando all'esordio contro il Giappone e ha attirato diverse squadre su di sé. Secondo quanto riportato da The Atlhetic il Manchester United ha chiesto informazioni al West Ham che ha chiesto circa 50 milioni di euro. Troppi soldi per i giallorossi che faranno uno sforzo del genere solamente per Greenwood. A complicare l'operazione Summerville ci si è messo anche il giocatore che vuole triplicare il suo attuale ingaggio e passare dai circa 2,5 milioni a 6. E il Mondiale per lui può essere una vetrina, ma la Roma ora sembra sempre più lontana.