Nessun problema per il laterale brasiliano, che punta alla titolarità lunedì sera all'esordio. Stesso obiettivo anche per il nuovo acquisto Rodrigo Mora
Roma, delirio a Ciampino per Mora: oltre 400 tifosi presenti e primi cori per Rodrigo
Dopo la ripresa di ieri mattina, anche quest'oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione in vista dell'esordio stagionale contro la Fiorentina. I giallorossi ospiteranno la viola all'Olimpico lunedì 24 agosto, nel match in programma alle 20:45. Anche oggi Niccolò Pisilli ha lavorato con i compagni, dopo essersi messo definitivamente alle spalle il problema al polpaccio accusato nell'ultima settimana di luglio. Lavoro parzialmente in gruppo, invece, per Wesley, che però punta alla titolarità lunedì sera. Stesso obiettivo anche per Rodrigo Mora, oggi al secondo allenamento in giallorosso ma che vuole convincere Gasperini a puntare subito su di lui. Qualcosa in più in vista del primo match dell'annata 2026-27 si saprà sabato alle 13:30, quando il tecnico parlerà in conferenza stampa.
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