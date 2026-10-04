Manca sempre meno al ritorno della Serie A. La Roma ci arriva da prima in classifica, forte di 4 vittorie e un pareggio, arrivato contro l'Inter per 2-2. Quel match, quell'intensità, ha aperto gli occhi al mondo: in molti sono convinti che la Roma possa lottare per lo Scudetto. Anche Candela. L'ex difensore giallorosso, intervenuto a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, non ha dubbi sulla corsa al titolo. "Penso che l'Inter sia sempre la favorita e che lotterà con la Roma. Credo che sarà la squadra più vicina ai nerazzurri, con il Como un po' più indietro". Il 2-2 dell'Olimpico, però, ha lasciato qualcosa alla squadra di Gasperini. "L'Inter è una squadra contro cui non è facile giocare. Ha sempre segnato almeno due gol e poi ha spesso vinto. Contro la Roma, però, non è successo". Un risultato che, secondo Candela, ha dato ai giallorossi "ancora più carica, fiducia e consapevolezza".

E adesso c'è il Como. "Sarà sicuramente una bella partita dal punto di vista tattico; Gasperini e Fabregas sono due allenatori diversi, ma entrambi hanno una personalità ben precisa". Poi Malen. L'olandese si è preso il campionato a suon di gol. E Candela non ha dubbi sulle capacità del giocatore, tanto da fare anche una previsione. "Io credo molto in Malen: è forte, dinamico, vede la porta ed è concreto". Gasperini lo ha spostato rispetto al suo ruolo abituale e il risultato, finora, è stato evidente. La previsione dell'ex Roma è importante: "Penso che arriverà oltre i 20 gol e farà una grande stagione". Ma la sfida più attesa sarà quella contro il Real Madrid. Tra dieci giorni l'Olimpico tornerà a vivere una notte di Champions. "Sarà una festa", ha detto Candela. E poi si è spinto oltre: "Io penso che la Roma vincerà". Non solo un pronostico da tifoso, come ha voluto precisare lui stesso. "Non lo dico da tifoso, ma perché guardo alle caratteristiche della squadra di Gasperini e al confronto con quella di Mourinho".