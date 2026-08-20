Lunedì 24 agosto alle ore 20:45 la Roma affronterà la Fiorentina nel match valido per la prima giornata della Serie A 2026-27. Iniziare bene è fondamentale, ma ad agosto e con il calciomercato ancora aperto diverse squadre sono alle prese con cambiamenti quotidiani. Sabato, giorno dell'anti-vigilia, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza alle ore 13:30 direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' per presentare la sfida. Tanti i temi attesi: dall'arrivo al possibile impiego di Rodrigo Mora fino alle prossime mosse del club negli ultimi giorni di calciomercato, oltre ovviamente all'esordio stagionale.