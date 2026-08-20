Il primo allenamento è andato e Rodrigo Mora ha superato l'esame a pieni voti. I primi feedback sono positivi, Gasperini sembra essere felice e ora il portoghese ha quattro giorni a disposizione per convincerlo. L'obiettivo è quello di giocare titolare contro la Fiorentina, ma c'è da vincere il duello con Soulé. La Roma lunedì dovrebbe giocare con il 3-4-1-2 (già provato ieri). Davanti Dybala e Malen, mentre il dubbio è sul trequartista. Matias parte in vantaggio, ma occhio alle prossime ore che rischiano di essere calde sul fronte del mercato. Su di lui c'è ancora il Milan che è in pressing oltre al Sunderland di Ghisoldi. Anche per questo Mora può giocarsi le sue carte in quello che è il suo ruolo. Pochi dubbi, invece, nelle altre zone del campo. Molina è pronto all'esordio, Wesley giocherà dall'altra parte. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante. Davanti a Svilar il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso.