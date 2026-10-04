Koulierakis c'è. Dopo tre panchine consecutive, il centrale giallorosso è pronto a scendere in campo in Nations League. Il Ct Jovanovic ha deciso di puntare su di lui per provare a contenere le offensive della Germania. A Koulierakis il compito di tenere d'occhio Wirtz e Burkhardt. Una sfida importante, ma anche un'occasione. Perché il difensore greco ha bisogno di minuti. Fino a questo momento, tra Roma e Nazionale, ha giocato con il contagocce. Troppo poco per un giocatore che vuole ritagliarsi uno spazio importante. Ora, però, è arrivato il suo momento. Una chance per mettere minuti nelle gambe. Ma soprattutto per dimostrare di poter essere qualcosa in più di una semplice riserva.