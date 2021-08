Tokyo, al Brasile l’oro del calcio: decide Malcom, romanista per un pomeriggio

I giallorossi ufficializzarono sui propri canali l’accordo con il Bordeaux ma vennero poi beffati dal Barcellona

Il Brasile trionfa alle Olimpiadi di Tokyo e batte 2-1 la Spagna ai supplementari: a segno Matheus Cunha e Malcom, autore del gol partita. L'esterno brasiliano nel 2018 è stato ad un passo dal trasferimento alla Roma. I giallorossi ufficializzarono sui propri canali l’accordo con il Bordeaux ma vennero poi beffati dal Barcellona, per uno dei colpi di scena di mercato più clamorosi delle ultime stagioni. Il club catalano offrì una somma più alta dei 36 milioni messi sul piatto da Monchi, arrivando a quota 40. La Roma fu costretta ad annullare le visite mediche previste a Villa Stuart, ed il biglietto aereo per San Diego già acquistato per permettere a Malcom di raggiungere la squadra in ritiro negli States.