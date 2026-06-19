La Roma si affanna a caccia dei milioni utili per le plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno per rientrare nell'accordo con l'Uefa. Ma un aiuto intanto sta arrivando anche da situazioni che niente hanno a che fare col mercato. Come riporta 'Il Tempo', sono iniziati i pagamenti verso la Lega Serie A da parte di Img nell'ambito della causa per la vendita dei diritti tv all'estero che ha portato a un accordo da 300 milioni. Vista la cifra elevata è stata concordata una rateizzazione delle erogazioni nei confronti della Lega (che poi redistribuisce le somme ai singoli club), con i primi versamenti già effettuati secondo le tempistiche stabilite. A Trigoria, nei mesi scorsi, la cifra spettante era valutata in una forbice tra i 15 e i 20 milioni. Un incasso inaspettato così come lo sarebbe quello del rimborso dell’assicurazione per il caso Bove: contatti in corso con Generali per trovare un'intesa sul rimborso.