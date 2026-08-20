L'avventura di Crysencio Summerville all'Al Hilal non è cominciata benissimo e fatica a trovare la retta via. L'ex obiettivo di mercato della Roma, finito in Arabia, all'esordio aveva fallito clamorosamente un gol già fatto a tu per tu con il portiere. L'olandese, però, è stato ancora protagonista in negativo della vittoria per 3-0 dei suoi contro l'Al Fayha. All'81' del match, sul risultato di 2-0, Summerville si è presentato sul dischetto del rigore e ha tentato di beffare il portiere avversario con un pallonetto. La palla, però, ha baciato la parte alta della traversa finendo quindi oltre lo specchio. L'esperienza in Arabia dell'ex West Ham, però, non è proprio iniziata nel migliore dei modi.

Crysencio Summerville attempts a Panenka… and it goes wrong. pic.twitter.com/85KC57ttbE — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 20, 2026