Ieri è cominciata la Saudi Pro League e l'Al Hilal di Inzaghi ha battuto con un netto 4-2 l'Al-Faisaly grazie ai gol di Benzema (rigore), Malcolm (al passo d'addio) e Ruben Neves (doppietta dagli undici metri). Ma c'è qualcuno che non ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura in Arabia Saudita. Stiamo parlando di Crysencio Summerville, nelle scorse settimane a un passo dalla Roma prima di accettare i milioni arabi. L'ex West Ham, a tu per tu con il portiere avversario e in ottima posizione, ha clamorosamente calciato fuori dallo specchio. Gol del 4-0 divorato e maglia sul volto per Summerville. E nella sezione commenti del video del profilo Instagram di SportItalia non sono mancati giudizi del tipo 'Buon pensionamento' o 'La Roma ha fatto un colpaccio a non prenderlo'. Intanto il club giallorosso continua la ricerca all'esterno offensivo, con Mora e Fofana nomi caldi.

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