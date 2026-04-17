Serie A, Sassuolo-Como 2-1: Nzola stende Fabregas, fallito il sorpasso sulla Juve

Nel match che apre la 33ª giornata di Serie A, il Sassuolo batte il Como 2-1 e mette nei guai la formazione di Fabregas che resta a due punti dalla Juventus e da un posto in Champions. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter capolista. Decisivo un finale di primo tempo ad alta intensità: tra il 42’ e il 44’ il Sassuolo indirizza la gara con le reti di Cristian Volpato e di M’Bala Nzola, che portano i neroverdi sul 2-0 in pochi minuti. Il Como reagisce subito nel recupero di frazione con il gol di Nico Paz, ma la squadra di Fabio Grosso riesce poi a contenere il ritorno degli avversari e a difendere il vantaggio fino al termine, portando a casa i tre punti. Occasione per la Roma che domani, contro l'Atalanta, può tentare il sorpasso sui lariani, distanti una sola lunghezza.