Tanto lavoro da fare, tanti settori da migliorare. Dall’attacco fino alle fasce: c’è una Roma che deve dare a Gasperini gli elementi giusti per la prossima stagione. Non basteranno i soliti nomi. Serviranno giocatori in grado di integrarsi con il suo sistema di gioco. E quale occasione migliore se non quella di portargli uomini che ha già allenato? In questo caso si parla dell’ex Atalanta, Ruggeri. Come riporta Tuttosport, la Roma ha iniziato a mostrare un timido interesse per il giocatore. È un profilo già seguito a gennaio e potrebbe tornare presto tra i nomi caldi del mercato estivo. Sulle fasce, oltre a Ruggeri, piace anche Dodo della Fiorentina. L’unico sicuro di un posto è Wesley. Poi si dovrà completare il resto. Il futuro di Celik è ancora incerto, così come quello di Angelino. Poche certezze e tanti nomi. E tra questi c’è anche Ruggeri.