Aziz Yıldırım è in grande vantaggio nelle elezioni presidenziali del Fenerbahce con più del 60% dei voti, superando il giovane Hakan Safi - lo riporta Yağız Sabuncuoğlu. Manca ancora l'ufficialità, ma si tratta di una notizia che per il mercato della Roma può cambiare tutto: il club di Istanbul è da giorni su Mason Greenwood e proprio Safi aveva raggiunto un accordo per un contratto quadriennale con il calciatore. Il giovane imprenditore aveva incontrato il padre dell'attaccante e aveva annunciato di essere pronto a pagare i 50 milioni chiesti dal Marsiglia per cedere l'inglese. Ora, però, i piani cambieranno e per la Roma si tratta di un sospiro di sollievo non da poco. Le pretendenti per Mason Greenwood non mancano dopo la stagione da fuoriclasse in Ligue 1, ma il Fenerbahce era sembrato in vantaggio sui giallorossi che al momento devono ancora annunciare Tony D'Amico come nuovo ds. Difficile prevedere cosa accadrà e se il Fenerbahce abbandonerà completamente la pista Greenwood, ma di certo ora la Roma ha una grande opportunità e deve accelerare subito per portare a Trigoria il talento tanto chiesto da Gasperini per costruire una squadra da Champions.