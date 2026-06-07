La giovane Italia di Baldini vuole chiudere questo mini percorso con una vittoria. Dopo il successo contro il Lussemburgo, gli azzurri affrontano la Grecia in una sfida molto più probante, sia dal punto di vista fisico che della qualità. A guidare la squadra ci penserà ancora una volta Pisilli: il centrocampista giallorosso è stato uno dei più positivi contro il Lussemburgo ed è pronto a replicare. La Roma si gode la sua crescita e, soprattutto, il lavoro di Gasperini, vero artefice di questo importante miglioramento. Ma il club giallorosso osserverà il match anche per un altro motivo. Nella Grecia c’è infatti un giocatore che è sulla lista da tempo: Tzolis. L’esterno del Brugge piace parecchio a Trigoria ed è un profilo che non è mai uscito dai radar. Rimane lì, senza affondi, ma rimane. La sfida metterà così di fronte due giocatori che, in futuro, potrebbero anche diventare compagni di squadra. Il prezzo è alto: per portarlo a Roma serviranno più di 30 milioni di euro. Intanto, stasera ci sarà l’occasione di valutarlo da vicino. E magari qualche indicazione in più potrà arrivare anche da Pisilli.