Una scena che ha riportato alla mente di tifosi e giocatori delle immagini e dei momenti terribili. Christian Eriksen, durante un'amichevole contro l'Ucraina, si è accasciato a terra ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza. Dopo alcuni attimi di tensione, il capitano della Danimarca Højbjerg e il ct Riemer sono sembrati subito più calmi dato che il centrocampista ha subito ripreso immediatamente coscienza e - come riporta la Federazione danese - è ora in condizioni stabili anche se il match è stato ovviamente interrotto. Purtroppo non è la prima volta per Eriksen che, dopo l'arresto cardiaco del giugno del 2021, è tornato a giocare a calcio con un defibrillatore sottocutaneo. E così come Edoardo Bove ha dovuto lasciare l'Inter (e la Serie A) a causa del regolamento più rigido del campionato italiano.