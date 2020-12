Serie A, rinviata al 15 dicembre l’assemblea di Lega

La prossima assemblea di Lega si terrà martedì 15 dicembre. Come annunciato in comunicato pubblicato dalla Lega Serie A, la conference call inizialmente in programma venerdì 11, è stata rinviata di quattro giorni. I punti all’ordine del giorno rimangono gli stessi: tra i più importanti, le raccomandazioni medico-sanitarie e l’aggiornamento sull’operazione “private equity”. Per quanto riguarda il primo argomento, i vari presidenti si sono detti scettici sulla bolla di sette giorni conseguente alle raccomandazioni della Federazione Medico-Sportiva, aprendo invece all’individuazione di un’azienda che garantisca la centralizzazione degli esami anti-Covid con risultati standardizzati. L’assemblea inizierà alle 13; la seconda convocazione è fissata alle ore 15.