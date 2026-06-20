Angelino resta uno dei giocatori tra i cedibili della Roma, un elemento della rosa potenzialmente utile per la questione plusvalenze. Su di lui è spuntato l'interesse del Betis, ma non è l'unico club in Spagna che sogna di rilanciarlo dopo una stagione tormentata. In particolare è il Deportivo La Coruna ad averlo messo in cima alla lista degli obiettivi per la fascia sinistra, ma l'ostacolo più importante è l'ingaggio del giocatore. Secondo 'La Voz de Galicia', il terzino della Roma starebbe anche riflettendo a un'importante riduzione dello stipendio per tornare dove è nato calcisticamente. Non solo, perché al vaglio del club neopromosso in Liga c'è anche una formula per compensare al giocatore parte della differenza dell'eventuale taglio dell'ingaggio. Angelino resta il nome preferito della dirigenza. Secondo 'Radio Galega' il Deportivo starebbe comunque avanzando nell'operazione, anche con i contatti con gli agenti. La società dovrebbe poi in ogni caso trovare l'accordo anche con la Roma, che si preannuncia non semplice ma il giocatore avrebbe comunque aperto. Allo stato attuale, però, la testa del terzino è ai giallorossi e al raduno del 13 luglio per provare magari a convincere Gasperini. L'alternativa del Depor è Alberto Moreno, che ha appena salutato il Como.