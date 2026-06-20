C'è anche Salah-Eddine tra i nomi che la Roma vorrebbe provare a cedere per rientrare nel totale da raggiungere per le plusvalenze entro il 30 giugno. L'esterno marocchino è reduce da una buona stagione col PSV e ora è impegnato al Mondiale, con un diritto di riscatto che gli olandesi vorrebbero esercitare, ma serve trovare un nuovo accordo e soprattutto convincere il giocatore a restare. In Olanda la questione per il PSV è al centro dei discorsi mediatici di mercato, perché allo stato attuale Salah-Eddine ha rifiutato la permanenza a Eindhoven per tornare alla Roma e giocarsi le sue carte. Per questo gli olandesi sono già alla ricerca del sostituto, che sarebbe nello specifico Quilindschy Hartman, ex giocatore del Feyenoord ora al Burnley, retrocesso in Championship.

.