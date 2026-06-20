L'esterno marocchino vorrebbe convincere i giallorossi e intanto il club olandese è già a caccia del sostituto

Redazione
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C'è anche Salah-Eddine tra i nomi che la Roma vorrebbe provare a cedere per rientrare nel totale da raggiungere per le plusvalenze entro il 30 giugno. L'esterno marocchino è reduce da una buona stagione col PSV e ora è impegnato al Mondiale, con un diritto di riscatto che gli olandesi vorrebbero esercitare, ma serve trovare un nuovo accordo e soprattutto convincere il giocatore a restare. In Olanda la questione per il PSV è al centro dei discorsi mediatici di mercato, perché allo stato attuale Salah-Eddine ha rifiutato la permanenza a Eindhoven per tornare alla Roma e giocarsi le sue carte. Per questo gli olandesi sono già alla ricerca del sostituto, che sarebbe nello specifico Quilindschy Hartman, ex giocatore del Feyenoord ora al Burnley, retrocesso in Championship.

salah eddine PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

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