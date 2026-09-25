Il mercato potrebbe arrivare prima in Italia. Quello estivo si è concluso da poco, mentre per la sessione invernale mancano ancora tre mesi. Eppure, il calciomercato di gennaio potrebbe aprire i battenti prima del previsto. Oggi, infatti, si è riunito il Consiglio della FIGC, dal quale sono emerse importanti novità sulla prossima finestra di mercato. I club hanno chiesto ufficialmente di anticipare l'apertura della sessione al 28 dicembre, per motivi legati soprattutto alla gestione dei bilanci. Ora si attende soltanto il via libera della Fifa. In origine, il mercato invernale avrebbe dovuto aprire il 2 gennaio 2027. E tra le squadre che potrebbero essere protagoniste c'è anche la Roma. D'Amico sarà chiamato a intervenire soprattutto sull'ala sinistra, un ruolo che in casa giallorossa manca ormai da due anni. Nelle ultime ore sono emerse novità proprio in questo senso, con Gittens e Luiz Henrique tra i nomi monitorati. Ma non sono gli unici. La Roma continua a tenere gli occhi anche su Kvernadze, mentre resta vivo il sogno, tutto brasiliano, chiamato Endrick.