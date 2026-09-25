Valverde, Konaté e ora forse Mbappé. Il Real Madrid fa i conti con la sfortuna. Dopo aver perso per infortunio l'uruguaiano e il centrale francese, ora rischia di dover fare a meno anche del suo bomber. Mbappé si è toccato il ginocchio ed è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro la Turchia. Zidane ha subito deciso di sostituirlo, inserendo Doué al suo posto. A preoccupare maggiormente Mourinho, però, è stata l'espressione del francese prima del cambio. Dolorante, con le mani sulla testa e visibilmente preoccupato. Domani sono attesi maggiori aggiornamenti sulle condizioni del fuoriclasse francese. Ma il tempo stringe. Mancano appena 19 giorni alla sfida contro la Roma e il Real rischia seriamente di presentarsi all'appuntamento senza il suo giocatore più importante.