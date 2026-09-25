Aumenta la concorrenza per Kvernadze: c'è anche l'Hull City sulle sue tracce. Definiti anche date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia
Castro, punta in ombra. Gasperini ha bisogno anche di lui
Il calendario fino alla 19esima giornata. La verità di Francesco sul 'no' alla Roma
La Roma si gode il primato. I giallorossi stanno affrontando la sosta guardando tutti dall'alto verso il basso. Ma guai ad abbassare la guardia: fino ai primi di gennaio, Gasp è atteso da un vero e proprio tour de force. Oggi sono stati ufficializzati date e orari dalla 13ª alla 19ª giornata. E c'è subito un appuntamento cerchiato in rosso: il derby si giocherà domenica alle 12.30, proprio come nella passata stagione. Tra pochi giorni, precisamente domenica, Totti compirà 50 anni. Li festeggerà a Las Vegas. E pochi giorni fa è uscito il suo libro. In uno dei passaggi, Francesco racconta la sua verità sul mancato ritorno alla Roma: "Non ho mai parlato con i Friedkin", si legge nel testo. E poi c'è il mercato. D'Amico è tornato a lavorare sull'attacco. La priorità è migliorare il reparto e regalare nuovi innesti a Gasperini. E nelle ultime ore sono emerse novità anche su due nomi già finiti sul radar giallorosso: Gittens e Luiz Henrique.
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