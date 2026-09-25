1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il calendario fino alla 19esima giornata. La verità di Francesco sul 'no' alla Roma

La Roma si gode il primato. I giallorossi stanno affrontando la sosta guardando tutti dall'alto verso il basso. Ma guai ad abbassare la guardia: fino ai primi di gennaio, Gasp è atteso da un vero e proprio tour de force. Oggi sono stati ufficializzati date e orari dalla 13ª alla 19ª giornata. E c'è subito un appuntamento cerchiato in rosso: il derby si giocherà domenica alle 12.30, proprio come nella passata stagione. Tra pochi giorni, precisamente domenica, Totti compirà 50 anni. Li festeggerà a Las Vegas. E pochi giorni fa è uscito il suo libro. In uno dei passaggi, Francesco racconta la sua verità sul mancato ritorno alla Roma: "Non ho mai parlato con i Friedkin", si legge nel testo. E poi c'è il mercato. D'Amico è tornato a lavorare sull'attacco. La priorità è migliorare il reparto e regalare nuovi innesti a Gasperini. E nelle ultime ore sono emerse novità anche su due nomi già finiti sul radar giallorosso: Gittens e Luiz Henrique.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3