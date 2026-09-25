A tutto Verdone. Il noto attore romano e romanista è stato intercettato mentre si dirigeva in tribuna per assistere a Italia-Belgio. Sarà la prima sfida del Mancini bis. E proprio sul nuovo ct, Verdone – ai microfoni dell’AGI – ha risposto con una battuta: “Come lo vedo? Sono venuto per vederlo. Mi auguro bene. Non è che ce ne fossero tante di alternative a lui”. Poi, inevitabile, un pensiero alla sua Roma. I giallorossi stanno vivendo un super avvio di stagione, ma ora c'è la sosta: “Speriamo bene, dai! La sosta non ci voleva”. Non poteva mancare nemmeno un passaggio su De Rossi. A breve, alla Festa del Cinema, verrà presentato il documentario dedicato alla sua vita. Verdone lo ha definito così: “Va bene, è giusto così. È un lupacchiotto importante”. Infine, il tema più delicato. Quello legato al mancato tesseramento di Malagò e al rischio commissariamento della FIGC. Verdone ha preferito non sbilanciarsi: “Guarda, è meglio non entrare in queste questioni che sono molto delicate. Io la vedo come una persona appassionata, competente, ci mette il cuore. Non lo so poi, ma mi auguro che tutto vada bene per lui. È una persona profondamente onesta”.