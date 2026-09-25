L'Italia del Mancini bis non vola, almeno nel primo tempo. Gli azzurri faticano a creare e stanno subendo terribilmente la qualità del Belgio. Che passa in vantaggio con Godts, bravo a sfruttare l'ottimo assist di De Bruyne. Ma l'azione del gol nasce da un errore da matita rossa di Romano. Il centrocampista perde una brutta palla a metà campo, il Belgio recupera e riparte. Poi la sfera arriva al centrocampista del Napoli, che manda in porta Godts. Un errore pesante, soprattutto perché questa è la prima volta di Romano con la Nazionale. Ma a rubare la scena, subito dopo il gol, è stato un altro momento. Mancini e Calafiori sono andati immediatamente da Romano per rincuorarlo. Un gesto che vale ancora di più se si considera il legame tra il centrocampista e il difensore giallorosso: i due sono stati compagni di squadra alla Roma. E Mancini, che Romano lo conosce bene, non ci ha pensato due volte. Da leader è corso dal suo ex compagno per dargli una parola, una pacca sulla spalla, un po' di quella tranquillità che in quel momento serviva più di tutto.