Il difensore della Roma continua ad essere un leader anche in Nazionale
Castro, punta in ombra. Gasperini ha bisogno anche di lui
L'Italia del Mancini bis non vola, almeno nel primo tempo. Gli azzurri faticano a creare e stanno subendo terribilmente la qualità del Belgio. Che passa in vantaggio con Godts, bravo a sfruttare l'ottimo assist di De Bruyne. Ma l'azione del gol nasce da un errore da matita rossa di Romano. Il centrocampista perde una brutta palla a metà campo, il Belgio recupera e riparte. Poi la sfera arriva al centrocampista del Napoli, che manda in porta Godts. Un errore pesante, soprattutto perché questa è la prima volta di Romano con la Nazionale. Ma a rubare la scena, subito dopo il gol, è stato un altro momento. Mancini e Calafiori sono andati immediatamente da Romano per rincuorarlo. Un gesto che vale ancora di più se si considera il legame tra il centrocampista e il difensore giallorosso: i due sono stati compagni di squadra alla Roma. E Mancini, che Romano lo conosce bene, non ci ha pensato due volte. Da leader è corso dal suo ex compagno per dargli una parola, una pacca sulla spalla, un po' di quella tranquillità che in quel momento serviva più di tutto.
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