Le richieste di Gasperini, aspettando gennaio, sono note. Lo sono dalla chiusura della sessione estiva dal mercato, durante il quale la Roma non è riuscita a concludere due operazioni. Una urgente, come confermato da D’Amico: l’esterno offensivo, preferibilmente di piede destro, da schierare a sinistra. E una, anche se utile a dare profondità alla rosa giallorossa, meno: il laterale di centrocampo, meglio se mancino. Pure le caratteristiche di entrambi i giocatori sono chiare: l’attaccante deve garantire profondità, potenza e velocità; l’altro corsa, fisicità e solidità.

D'Amico torna al lavoro sull'attacco. E gli obiettivi sono gli stessi

Gittens, Luiz Henrique e Leweling: la Roma si riavvicina per gennaio

Da qui è ripartito il lavoro del nuovo direttore sportivo dellaLa priorità è migliorare il reparto offensivo. Davanti rimangono - anche per non farsi trovare impreparati - i profili individuati in estate. Le trattative, interrotte ad inizio settembre,L’obiettivo di queste settimane è capire su chi concentrare lo sforzo per accontentare Gian Piero.restano, insomma, d’attualità., tra l’inglese, il brasiliano e il tedesco, come non c’era un mese fa. Gasperini ha dato il gradimento per tutt’e tre, mai avrebbe però pensato di non accoglierne nemmeno uno a Trigoria. Ogni negoziazione, sul più bello, ha presentato un ostacolo. Suc’è stato l’iniziale no delal prestito, con il sì poi al fotofinish ma solo se laavesse dato il via libera alla cessione disu, convinto a trasferirsi nella capitale, ha inciso lo stop al trasferimento di valuta inconseguenza del conflitto consuha pesatoche ha accettato la destinazione a poche ore dalla chiusura del mercato, rendendo quindi impossibile ufficializzare il trasferimento nonostante ci fosse a Stoccarda il jet privato inviato dal club giallorosso.Ma quanto è successo nelle settimane che hanno preceduto la sosta per le nazionali fa aumentaredi arrivare a dama. In particolare con due dei tre giocatori.il più offensivo del trio, non ha ancora giocatoinNel sistema di gioco dinon trova spazio. E’ quello che il calciatore ha detto già ad agosto alla dirigenza del Chelsea, chiedendo di lasciarlo andare daAdesso sta di nuovosenza avere però la certezza di essere accontentato. Il club giallorosso è, pronto a intervenire. Situazione simile per Leweling. Titolare solo nell’unica partita disenza gol o assist, ha giocato pochi minuti nei match disempre entrando in corsa. Proprio per lonon è stato convocato dal neo ctche lo ha escluso dalla lista extralarge della Germania, 44 giocatori, per le quattro gare diLo Stoccarda si è lamentato pubblicamente perché la mancata convocazione fa abbassare il valore del suo cartellino, indirettamentequando sarà chiamato a riprendere la trattativa. In caso di arrivo proprio di Leweling, la Roma potrebbe decidere di fare: il tedesco è utilizzabile anche da esterno di centrocampo. Gasperini, promosso Gittens, spinge però per avere comunque l’altro rinforzo. L’inglese, dunque, oche, rispetto agli altri due, sta giocando con continuità nellosubito due gol e un assist. Ma per prendere il brasiliano: situazione complicata ma in evoluzione.

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Oosterwolde, non è finita: la Roma continua a riflettere sull'olandese

L’unico nome per l’esterno basso èrimandato a Istanbul dadopo le visite mediche e attualmente fermo dopo l’operazione al tendine femorale. Il ds giallorosso aspetta il suo rientro in campo, fissato per fine ottobre. Non ha fretta, l’olandese andrà valutato nelle partite dele quindi negli ultimi due mesi dell’anno. Non c’è fretta, ma il profilo piace anche perché Oosterwolde diventerebbe il più difensivo degli esterni e al tempo stesso il più strutturato. Se sta bene, in prestito si può fare. Guardando, invece, più avanti e quindi alla stagione che verrà,sta seguendocentrocampista francese del Sassuolo (classe 2007), eesterno offensivo giorgiano del Frosinone (2003). Un po’ quanto è successo consotto osservazione lo scorso inverno e acquistato poi quest’estate.