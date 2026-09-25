Francesco starà con i suoi tre figli e la compagna Noemi Bocchi dall'altra parte del mondo

Redazione
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Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

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Per molti il 27 settembre è un po' come fosse Natale. Il giorno della nascita di Francesco Totti a Roma e non solo non è una data qualsiasi e quest'anno la storica bandiera giallorossa compirà 50 anni. Proprio nello stesso giorno dell'esordio della Maxima, squadra di basket della quale è advisor. Ma Totti - almeno per la prima - non sarà presente al PalaEur. Festeggerà il compleanno con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la compagna Noemi dall'altra parte del mondo. Precisamente a Las Vegas, scrive Il Corriere dello Sport.

Totti 2

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