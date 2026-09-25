Francesco starà con i suoi tre figli e la compagna Noemi Bocchi dall'altra parte del mondo
Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"
Per molti il 27 settembre è un po' come fosse Natale. Il giorno della nascita di Francesco Totti a Roma e non solo non è una data qualsiasi e quest'anno la storica bandiera giallorossa compirà 50 anni. Proprio nello stesso giorno dell'esordio della Maxima, squadra di basket della quale è advisor. Ma Totti - almeno per la prima - non sarà presente al PalaEur. Festeggerà il compleanno con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la compagna Noemi dall'altra parte del mondo. Precisamente a Las Vegas, scrive Il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Totti, la verità sul ritorno alla Roma: "Mai incontrati i Friedkin. Non volevo fare la bella statuina"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, concorrenza per Kvernadze: l'Hull City è pronto all'assalto
Calciomercato AS Roma
Il Chelsea snobba Gittens e la Fifa può sbloccare Luiz Henrique: D'Amico torna all'attacco
Info Biglietti AS Roma
Roma, in vendita i biglietti per i match contro Genoa e Cagliari: le info
News AS Roma
Stramaccioni: "Cristante è fondamentale per Gasperini. Romano? Facile parlare da fuori"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti