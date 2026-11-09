Non sarà un ex Roma a sedersi sulla panchina neroverde. La società emiliana ha scelto di affidarsi all'ex Torino fino al termine della stagione
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Non sarà un ex Roma il successore di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Dopo l'esonero ufficializzato nel pomeriggio odierno a seguito del 3-0 subito proprio per mano dei giallorossi all'Olimpico sabato sera, infatti, il club neroverde ha scelto di affidarsi a Roberto D'Aversa. Come riportato da Sky Sport, l'ex allenatore del Torino firmerà un contratto fino a giugno senza opzione. Se dovesse far bene, però, il tecnico potrebbe essere riconfermato. Tra i possibili successori di Aquilani c'era anche Vincenzo Montella, libero dopo l'esonero dalla Turchia di un mese fa.
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