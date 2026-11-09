Il club neroverde ha sollevato dall'incarico sia il tecnico che il suo staff dopo le cinque sconfitte consecutive in campionato
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Alberto Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo. Ad ufficializzarlo è lo stesso club neroverde attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Per il tecnico è stata fatale la sconfitta dell'Olimpico per 3-0 contro la Roma, la quinta consecutiva in campionato. Un match dove la formazione neroverde non ha dato le risposte che la società e lo stesso Aquilani si aspettavano. Di seguito il comunicato del Sassuolo:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".
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