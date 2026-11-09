Il presidente biancoceleste è stato riconosciuto all'esterno di una scuola mentre parlava con dei suoi collaboratori: il video è tutto da ridere
Lotito e il 'Forza Roma' urlato sul palco: la reazione del presidente della Lazio
La Lazio sta vivendo una stagione ben al di sopra delle aspettative, con il primato in classifica alla sosta di novembre che ha colto tutti di sorpresa. Se in campo le cose sembrano andare per il verso giusto, però, fuori dal rettangolo verde continua la contestazione nei confronti di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, in un video virale in queste ore sui social, è stato riconosciuto all'Eur a colloquio con alcuni suoi collaboratori all'esterno di una scuola. "Liberaci", hanno gridato degli studenti di fede laziale. "Resta, resisti Presidente", le urla dei tifosi della Roma. La sfida è aperta, sia per il vertice della classifica sia per il derby del prossimo 13 dicembre che è sempre più vicino.
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