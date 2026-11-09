La Lazio sta vivendo una stagione ben al di sopra delle aspettative, con il primato in classifica alla sosta di novembre che ha colto tutti di sorpresa. Se in campo le cose sembrano andare per il verso giusto, però, fuori dal rettangolo verde continua la contestazione nei confronti di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, in un video virale in queste ore sui social, è stato riconosciuto all'Eur a colloquio con alcuni suoi collaboratori all'esterno di una scuola. "Liberaci", hanno gridato degli studenti di fede laziale. "Resta, resisti Presidente", le urla dei tifosi della Roma. La sfida è aperta, sia per il vertice della classifica sia per il derby del prossimo 13 dicembre che è sempre più vicino.

In un video che sta circolando da ore sui social, si vede Claudio Lotito, impegnato a parlare con alcuni collaboratori, mentre viene riconosciuto dagli studenti.



Secondo quanto emerge dal filmato, da una parte i giovani Laziali invocano la liberazione della Lazio, dall’altra gli… pic.twitter.com/NQmeMROsLr — Brigata Lazio (@BrigataLazio) November 9, 2026