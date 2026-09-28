Il ko col Belgio è già un lontano ricordo. La Nazionale scaccia le nubi e schianta la Turchia di Vincenzo Montella. L'Italia vince 4-1 in trasferta e conquista i primi tre punti della Nations League. Tre gol in mezz'ora: segnano Bastoni, Frattesi e Kayode. Ad inizio ripresa Yilmaz accorcia le distanze, poi ci pensa Pio Esposito a riportare gli Azzurri avanti di tre reti. Novanta minuti in panchina per Ghilardi, mentre Mancini non è stato neanche convocato. Appuntamento a venerdì per la sfida contro la Francia. I Blues hanno vinto 0-1 contro il Belgio grazie al gol di Olise all'88'. Koné è entrato in campo nei minuti di recupero al posto di Da Cunha.