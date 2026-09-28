Gasperini: "Siamo lenti sul mercato. Grazie Celik, ma saremo più forti"

L'Italia passeggia in Turchia e parte del "merito" va anche a Celik. Bella prestazione degli Azzurri che si riscattano dopo il ko contro il Belgio di venerdì. A sbloccare il match a Bursaspor ci ha pensato Bastoni, ma l'errore evidente è dell'ex terzino della Roma che liscia il pallone sul corner, la palla arriva al centrale dell'Inter che sigla l'1-0. I social non perdonano e arrivano le prese in giro per la prestazione del turco: "La spazza Celik", scrive un tifoso giallorosso. Altri si domandano se 'uscirà la Celik-cam'. Il riferimento è al video pubblicato da Dazn dopo la prima amichevole con la maglia della Juventus. E la sua stagione in bianconero non va di certo a gonfie vele. Tante le critiche anche da parte dei tifosi turchi.