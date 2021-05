Mourinho saluta Khedira: “Grazie per tutto quello che mi hai dato” – FOTO

I due si sono incrociati a Madrid ai tempi del Real tra il 2010 e il 2013

Sami Khedira ha annunciato il suo addio al calcio. E José Mourinho gli ha dedicato un messaggio con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: "Un bravissimo ragazzo e un grande professionista che ha concluso una carriera di incredibile successo. Grazie per tutto quello che mi hai dato, come giocatore e come amico". I due si sono incrociati al Real Madrid tra il 2010 e il 2013: sono arrivati insieme ma il portoghese è rimasto tre anni, il tedesco fino al 2015 prima di approdare alla Juventus. Oggi ha appeso gli scarpini al chiodo dopo l'ultima esperienza all'Herta Berlino.