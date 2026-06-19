L’infortunio di Ismael Koné ha fatto rapidamente il giro del mondo. Al minuto 52 della gara tra Canada e Qatar, la gamba sinistra del centrocampista ha subito una torsione innaturale. La frattura è apparsa subito evidente. Tutto lo stadio è rimasto con il fiato sospeso. Il giocatore è stato immediatamente soccorso ed è uscito dal campo in barella. A fine partita, i pensieri erano tutti rivolti al centrocampista del Sassuolo. Il canadese è stato subito trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto all’intervento chirurgico necessario per la riduzione della frattura. Ora lo attende un lungo percorso di riabilitazione prima di poter tornare in campo. Una notizia che colpisce il calcio, il Sassuolo e, in parte, anche la Roma. Il club giallorosso lo aveva infatti individuato come possibile obiettivo in caso di partenza dell’omonimo Manu Koné. Ora, però, la situazione è cambiata in modo significativo. Le alternative sul tavolo si sono ridotte, e non di poco.

Le alternative

Forse si riducono a una sola. Perché laaveva puntato soprattutto sul profilo del canadese: era lui il sostituto ideale in caso di partenza diOra, però, bisognerà tornare a individuare profili diversi, ma compatibili con il gioco di. Un nome, in realtà, c’è. Ed è quello didel Botafogo. Centrocampista brasiliano, valutato tra i 30 e i 35 milioni. Una cifra importante, che potrebbe rappresentare un ostacolo per le casse giallorosse. Anche se un’eventuale cessione di Manu Koné porterebbe comunque introiti significativi, da reinvestire sul mercato. In, potrebbe scalare le gerarchieIl marocchino, dopo una stagione di ambientamento, potrebbe diventare una soluzione concreta per prendersi la titolarità a centrocampo. Sta prendendo confidenza e ha mostrato qualità importanti anche in Nazionale. Anche in questo, dove ha brillato contro il. Resta comunque tutto in sospeso, legato alla possibile partenza del francese. Gasperini non vorrebbe privarsene: preferirebbe sacrificare. Ma il tempo stringe. E se non arriveranno offerte da 40 milioni per l’argentino, la Roma dovrà iniziare a considerare seriamente l’uscita di Koné. E in quel caso,