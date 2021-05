L’effetto Mourinho sui social: la Roma ringrazia per il boom di follower

Sull'account giallorosso 30 mila nuovi seguaci in poche ore, lo Special One ne guadagna più di 70 mila. E i romanisti scopriranno una nuova versione del tecnico

Fino al 3 maggio il profilo Instagram di José Mourinho contava 2 milioni e 89 mila follower, uno più-uno meno. Poi qualcosa cambia, nella vita dello Special One e nel prossimo futuro della Roma . Perché il club annuncia l’accordo e il rimbombo dell’ufficialità arriva sui social: dalle 15.09 del 4 maggio fino alla mezzanotte ne arrivano 72 mila nuovi . Il sogno di ogni social media manager. Perché l’account di Mourinho è stato preso d’assalto dai tifosi della Roma (basta guardare il post dell’annuncio con il dato incredibile di oltre 600 mila like e 23 mila commenti) ma anche da tutta una generazione che Mourinho non lo seguiva perché non sapeva della sua svolta “social”. O magari perché i “cittadini” di Instagram nel 2010 – ai tempi del Triplete con l’Inter – non avevano neanche un telefono in mano. La curva dei nuovi seguaci di Mou è proseguita e ora ha toccato quota 2 milioni e 239 mila: 150 mila in più da quando è diventato romanista.

Il Mourinho effect in borsa replicato anche sui social. Chi gli cura i profili, poi, lo fa benissimo: l’engagement rate (il tasso di interazioni degli ultimi 12 post - like e commenti - rispetto al numero di follower) è 17,72%, ben più alto rispetto alla media (quello della Roma, per esempio, è 1,66%). Ma l’effetto Mou ha dato nuova linfa anche agli account giallorossi: su Instagram (dati NotJustAnalytics) sono arrivati 30 mila nuovi follower nelle ore successive all’annuncio (dai 3 milioni e 623 mila del 3 maggio ai 3 milioni e 653 mila del 5), altri 25 mila ne sono arrivati fino ad oggi. Una svolta niente male, quindi, visto che l’aiuto di Fonseca da questo punto di vista non è stato granché. Solo un esempio: in tutta la settimana successiva all’annuncio del portoghese (dal 10 al 17 giugno 2019) i nuovi follower erano stati “solo” 8 mila.

Chi non si era accorto della svolta social di Mourinho sarà rimasto stupito: il suo rapporto con i fan è più diretto, molto meno mediato rispetto a quando si faceva conoscere in Serie A anni fa. Ha detto addio all’aspetto burbero e spesso scontroso su cui ha costruito i suoi successi e ha fatto spazio allo humour tipico inglese: negli ultimi mesi ha mostrato una versione di sé ironica e genuina che qualcuno aveva già potuto notare nella serie targata Amazon “All or nothing” sulla sua esperienza al Tottenham. Ha “scherzato” sull’altezza della traversa della porta dello Shkëndija, squadra affrontata in Europa League, ha mostrato soddisfatto il prosciutto da 500 sterline regalato a Reguilon ma ha anche “trollato” la Premier League nel giorno del match contro il Fulham che poi non si è giocata causa Covid: “Partita alle 6, ma non sappiamo se andremo in campo: ecco il miglior campionato al mondo”. Fino all’arrivo alla Roma, che ha “festeggiato” mostrando la nuova cover, commentando la gelateria che gli aveva intitolato un gusto o rispondendo ai post del club facendo il pieno di like. In pochi mesi su Instagram lo Special One si è costruito una zona dove potersi prendere meno sul serio. Nello spogliatoio e in campo sarà diverso. Lì non ci saranno telefoni, like o post che reggano. Si accettano scommesse.