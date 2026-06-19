Greenwood piace a tutti. L’inglese sta facendo gola a mezza Europa e non solo. L’obiettivo, il sogno numero uno di Gasperini, continua a essere il nome caldo per l’attacco giallorosso. Al momento rappresenta il papabile acquisto da Champions per una Roma da Champions. Ma più il tempo passa e più le pretendenti aumentano. La concorrenza, infatti, si fa sempre più fitta. Non c’è solo l’Arabia o la Spagna sullo sfondo, ma - come riporta L’Équipe - si starebbero muovendo anche Arsenal e Tottenham. I due club inglesi si sono interessati al giocatore. Ma c’è un problema, tutt’altro che marginale. E per questa ragione la Roma può stare, per modo di dire, tranquilla: un ritorno in Premier League sembra infatti improbabile, anche alla luce dei precedenti extra-calcistici del giocatore (Greenwood è stato accusato di tentato stupro e aggressione nei confronti della sua compagna nel gennaio 2022 - mentre giocava nello United - e formalmente incriminato nell'ottobre dello stesso anno, ma le accuse sono state ritirate nel febbraio 2023 dopo che la presunta vittima ha ritirato la denuncia) Il club giallorosso, nel frattempo, continua a lavorare da dietro le quinte, come riportato da Fabrizio Romano. La richiesta del Marsiglia resta ferma sui 55 milioni. La Roma ne offre 40. Si tratta.