Il Marsiglia rischia grosso. Il club francese si trova davanti a una situazione delicata e complessa: vendere per evitare conseguenze peggiori. È questo il mantra dell’OM in questa sessione di mercato. I problemi finanziari, stimati intorno ai 100 milioni, legati anche ai mancati introiti dei diritti televisivi, rappresentano solo una parte del quadro. A questi si è aggiunta anche la mano pesante dell’Uefa: una multa da 10 milioni e un piano di rientro economico rigido per evitare l’esclusione dalle competizioni europee nei prossimi tre anni. Un momento critico per un club che ora è chiamato a ricostruire, partendo dalle fondamenta. Il lavoro da fare è tanto. Bisognerà intervenire su più livelli, fino ai pezzi più importanti della rosa. E tra questi c’è anche Greenwood, considerato un elemento centrale di un progetto che sembra non esserci più. Non sarà semplice. Il tempo stringe e l’obiettivo fissato è chiaro: arrivare a circa 100 milioni entro fine giugno attraverso le cessioni. Per questo la dirigenza ha già tracciato una strategia precisa. E l’attaccante inglese rappresenta uno dei nodi principali del piano.

Greenwood

Il piano OM

Ma non basterà cedere qualche giocatore: servirà sacrificare anche i pezzi pregiati. Quelli che, di fatto, stanno tenendo in equilibrio il club. Il nome più quotato è, naturalmente, quello di Greenwood. L’inglese è il giocatore con più valore della rosa: secondo Transfermarkt, vale circa 55 milioni di euro., ma potrebbe accontentarsi anche di meno. Una cifra intorno ai 45 milioni potrebbe rappresentare la soluzione ideale per lasciarlo partire. Sul giocatore pesa ancora la clausola a favore del Manchester United (40%), che però scenderà progressivamente al 30%. Su Greenwood, l’interesse della Roma non è mai scemato. Anzi. È lui il profilo scelto per un attacco da. La trattativa è aperta e proseguirà anche nei prossimi giorni. La speranza dellaè quella di chiudere nel più breve tempo possibile. Resta però il nodo plusvalenze in casa giallorossa: circa 50 milioni da raggiungere entro il 30 giugno. Per questo sarà necessario anche cedere un pezzo pregiato, contra i principali indiziati. Nel frattempo, l’OM spera di incassare almeno una cifra utile a tamponare le criticità più urgenti. Ma non basterà. Per questo il, con il direttore sportivo Lorenzi, sta studiando un piano ancoraAnche se il direttore sportivovorrebbe mantenere un nucleo stabile della squadra, un futuro con l’inglese non sembra più possibile. Dalla Francia, però, fanno sapere che il giocatore non disdegnerebbe l’idea di restare ancora a Marsiglia. Ma questa ipotesi appare. Il primo nome sulla lista resta il suo. Poi gli altri. Tra i possibili partenti c’è, su cui anche la Roma aveva fatto alcune valutazioni: il club lo valuta circa 35. Nella lista delle possibili cessioni figurano anche, valutazione intorno ai 25 milioni, e Gouiri, circa 28 milioni. Attenzione anche a Balerdi, il cui prezzo si assesta sui 18 milioni. Chi potrebbe lasciare più facilmente, oltre a Greenwood, è. Il centrocampista sta attirando l’interesse, dopo che un’offerta da 10 milioni del Besiktas era stata respinta. È uno dei profili con uscita più probabile e rapida. Infine, si valutano anche i rientri dai prestiti, da Moumbagna ad Harit: operazioni minori che possono aiutare, ma non risolvere il problema principale. I nomi pesanti sul tavolo ci sono.è il primo, ma non sarà l’unico. Il Marsiglia ha bisogno di vendere. Il piano è chiaro. Ora servono gli acquirenti. E per l’inglese, uno c’è già: la, pronta a portare a Gasperini