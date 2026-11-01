Il Como ha piegato il Venezia 1-0. Qualche polemica per il rigore prima assegnato poi revocato ai lagunari: "A me è sembrato rigore netto quando l’ho visto" ha detto Fabregas che ha poi aggiunto: "Prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no. Non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore". Cesc ha poi esaltato Ricci: "Sono molto contento, ho visto il Samuele che conosco del Torino e del Milan, gioca benissimo alla Totti e alla Pirlo. Grande ragazzo e mentalità. Se gli diamo qualcosa in più può diventare un giocatore molto forte in Italia. Ha grande tecnica e gamba”.