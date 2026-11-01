La Lazio batte il Cagliari 2-1 in rimonta. I sardi erano passati in vantaggio con Nzola, poi i gol di Isaksen e di Pinamonti. Ma la rete nel finale dell'ex Sassuolo ha scatenato polemiche. Prima del colpo di testa vincente Deiola era rimasto a terra per un pallonata sul volto, ma l'arbitro ha deciso di non interrompere il gioco. Un grave errore anche secondo l'opinionista di Dazn Luca Marelli: "Il gioco andava fermato". Il giocatore del Cagliari è stato costretto ad uscire per il duro colpo ricevuto. Continua a volare il Frosinone di Alvini. Un'altra vittoria dopo il 5-1 col Lecce, questa volta il successo (2-0) arriva contro il Torino di Abate. Decido Ghedjemis e Calò e i gialloblu rimangono al sesto posto in classifica.